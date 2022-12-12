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Малахова Илария Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: Малахова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Малахов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Алексей Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
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