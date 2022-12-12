Малахова Илария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: Малахова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Малахов Алексей Ипатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно