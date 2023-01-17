Малахов Сильвестр Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Сильвестр Ипатьевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Малахова Нина Сильвестровна

Мать ребёнка: Малахова Мария Владимировна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Малахова Елизавета Сильвестровна

Мать ребёнка: Малахова Мария Владимировна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Мария Владимировна

Смерть
Неизвестно
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