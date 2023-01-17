Малахов Сильвестр Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Малахова Нина Сильвестровна
Мать ребёнка: Малахова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Малахова Елизавета Сильвестровна
Мать ребёнка: Малахова Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно