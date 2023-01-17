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Малахов Иван Ипатьевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Малахова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малахов Николай Иванович

Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Малахова Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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