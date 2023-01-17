Малахов Иван Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Малахова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Малахова Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Малахова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно