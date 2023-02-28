Малахова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Ольга Николаевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Малахова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малахов Николай Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Малахова Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Ипатьевич

Смерть
Неизвестно
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