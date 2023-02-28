Малахова Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Малахова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Малахова Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Ипатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно