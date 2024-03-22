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Кожанов Павел Александрович

Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кожанов Александр Иванович

Мать: Кожанова Александра Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кожанова Анна Павловна

Мать ребёнка: Кожанова Александра Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Сын: Кожанов Николай Павлович

Мать ребёнка: Кожанова Александра Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1912 г. 19 января родился Николай. Родители: д.Горки-Никольской крестьянин Павел Александров Кожанов и Александра Иванова Воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кожанова Вера Павловна

Мать ребёнка: Кожанова Александра Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.

Дочь: Кожанова Анна Павловна

Мать ребёнка: Кожанова Александра Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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