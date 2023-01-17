Кожанов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения19.01.1912 ст.
Дата смерти03.10.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.01.1912 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1912 г. 19 января родился Николай. Родители: д.Горки-Никольской крестьянин Павел Александров Кожанов и Александра Иванова Воспр... Показать все
Смерть
03.10.1915 ст.
От скарлатины