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Кожанов Николай Павлович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.01.1912 ст.

Дата смерти

03.10.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1912 ст.

Отец: Кожанов Павел Александрович

Мать: Кожанова Александра Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1912 г. 19 января родился Николай. Родители: д.Горки-Никольской крестьянин Павел Александров Кожанов и Александра Иванова Воспр... Показать все
Смерть
03.10.1915 ст.
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От скарлатины
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