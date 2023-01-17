Кожанова Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кожанова Анна Павловна
Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1912 г. 19 января родился Николай. Родители: д.Горки-Никольской крестьянин Павел Александров Кожанов и Александра Иванова Воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кожанова Вера Павловна
Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.
Дочь: Кожанова Анна Павловна
Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно