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Кожанова Александра Ивановна

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кожанова Анна Павловна

Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Сын: Кожанов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1912 г. 19 января родился Николай. Родители: д.Горки-Никольской крестьянин Павел Александров Кожанов и Александра Иванова Воспр... Показать все
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кожанова Вера Павловна

Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1917 ст.

Дочь: Кожанова Анна Павловна

Отец ребёнка: Кожанов Павел Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Павел Александрович

Смерть
Неизвестно
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