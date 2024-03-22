Кожанов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения16.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1890 ст.
Бракосочетание
29.06.1918
Рождение ребёнка
23.02.1919
Мать ребёнка: Кожанова Екатерина Павловна
Отец: Кожанов Дмитрий Александрович, счетовод. Мать: Кожанова Екатерина Павловна, счетовод. Вологда, 2 часть, Обуховская ул., дом №37, кв. №2.
Работа или профессия
1919
Счетовод.
Место жительства
1919
Адрес в 1919 году: г.Вологда, II часть, Обуховская, 37, 2.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно