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Кожанов Дмитрий Александрович

Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1890 ст.

Отец: Кожанов Александр Иванович

Мать: Кожанова Александра Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.06.1918

Жена: Кожанова Екатерина Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Кожанов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожанова Екатерина Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отец: Кожанов Дмитрий Александрович, счетовод. Мать: Кожанова Екатерина Павловна, счетовод. Вологда, 2 часть, Обуховская ул., дом №37, кв. №2.
Работа или профессия
1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Счетовод.
Место жительства
1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Адрес в 1919 году: г.Вологда, II часть, Обуховская, 37, 2.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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