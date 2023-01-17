Кожанова (Лешукова) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Адрес в 1919 году: г.Вологда, II часть, Обуховская, 37, 2.
Рождение ребёнка
23.02.1919
Отец ребёнка: Кожанов Дмитрий Александрович
Отец: Кожанов Дмитрий Александрович, счетовод. Мать: Кожанова Екатерина Павловна, счетовод. Вологда, 2 часть, Обуховская ул., дом №37, кв. №2.
Бракосочетание
24.03.1919
Книга записей актов гражданского состояния о заключении брака по подотделу гражданской регистрации при отделе управления Вологодского губисполкома города Вологды и уезда за 1919 год. (ГАВО. Фонд № Р-1... Показать все
Работа или профессия
1919
Счетовод.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно