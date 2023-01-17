Кожанова (Лешукова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанова (Лешукова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Адрес в 1919 году: г.Вологда, II часть, Обуховская, 37, 2.
Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Кожанов Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожанов Дмитрий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отец: Кожанов Дмитрий Александрович, счетовод. Мать: Кожанова Екатерина Павловна, счетовод. Вологда, 2 часть, Обуховская ул., дом №37, кв. №2.
Бракосочетание
24.03.1919

Муж: Кожанов Дмитрий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Книга записей актов гражданского состояния о заключении брака по подотделу гражданской регистрации при отделе управления Вологодского губисполкома города Вологды и уезда за 1919 год. (ГАВО. Фонд № Р-1... Показать все
Работа или профессия
1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Счетовод.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
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