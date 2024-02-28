Кожанова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожанова Прасковья Алексеевна

Кожанова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кожанова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.

Дочь: Кожанова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1844 ст.

Дочь: Кожанова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кожанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1854 ст.

Сын: Кожанов Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.

Сын: Кожанов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1859 ст.

Сын: Кожанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close