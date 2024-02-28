Кожанова Прасковья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кожанова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.
Дочь: Кожанова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1844 ст.
Дочь: Кожанова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кожанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1854 ст.
Сын: Кожанов Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1857 ст.
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1859 ст.
Отец ребёнка: Кожанов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно