Балясников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Балясников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Балясникова Вера

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

Рождение ребёнка
1908

Сын: Балясников Николай

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Балясников Иван

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татаринова Ольга

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Головкина Екатерина

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Балясников Георгий

Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яшина Валентина

Мать ребёнка: Балясникова Авдотья

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Балясникова Авдотья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Балясников Владимир

Мать ребёнка: Балясникова Авдотья

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1932

Сын: Балясников Виктор

Мать ребёнка: Балясникова Авдотья

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балясникова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балясникова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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