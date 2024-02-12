Балясников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Балясников Василий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Балясникова Вера
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Балясников Николай
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1910
Сын: Балясников Иван
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татаринова Ольга
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Головкина Екатерина
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1920
Сын: Балясников Георгий
Мать ребёнка: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яшина Валентина
Мать ребёнка: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Балясникова Авдотья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Балясников Владимир
Мать ребёнка: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1932
Сын: Балясников Виктор
Мать ребёнка: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балясникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балясникова Неизвестно
Смерть
Неизвестно