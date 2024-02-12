Балясникова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Балясникова Вера
Отец ребёнка: Балясников Михаил
Рождение ребёнка
1908
Сын: Балясников Николай
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1910
Сын: Балясников Иван
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Татаринова Ольга
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Головкина Екатерина
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1920
Сын: Балясников Георгий
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балясников Михаил
Смерть
Неизвестно