Балясникова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясникова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Балясникова Вера

Отец ребёнка: Балясников Михаил

Рождение ребёнка
1908

Сын: Балясников Николай

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Балясников Иван

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Татаринова Ольга

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Головкина Екатерина

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Балясников Георгий

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балясников Михаил

Смерть
Неизвестно
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