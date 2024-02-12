Головкина (Балясникова) Екатерина
Место рождениядер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Дата рождения11.11.1917
Дата смерти10.10.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1917
Отец: Балясников Михаил
Мать: Балясникова Неизвестно
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
13.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Иван
г.Москва
Рождение ребёнка
07.04.1943
Дочь: Головкина Светлана
Отец ребёнка: Головкин Иван
г Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Иван
Смерть
10.10.1986
15 гор.бол.г Москва
Причина смерти: повторный инфаркт миокарда