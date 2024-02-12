Головкина (Балясникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Балясникова) Екатерина

Место рождения

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл

Дата рождения

11.11.1917

Дата смерти

10.10.1986

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1917

Отец: Балясников Михаил

Мать: Балясникова Неизвестно

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
13.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Иван

г.Москва
Рождение ребёнка
07.04.1943

Дочь: Головкина Светлана

Отец ребёнка: Головкин Иван

г Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Иван

Смерть
10.10.1986
15 гор.бол.г Москва
Причина смерти: повторный инфаркт миокарда
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