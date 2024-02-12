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Головкин Иван

Место рождения

Гагарино Епифановский рн Тульская обл

Дата рождения

19.01.1916

Дата смерти

06.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагарино Епифановский рн Тульская обл
Рождение ребёнка
13.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Екатерина

г.Москва
Рождение ребёнка
07.04.1943

Дочь: Головкина Светлана

Мать ребёнка: Головкина Екатерина

г Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головкина Екатерина

Смерть
06.10.1981
г.Москва
Причина смерти: состояние после операции на позвоночнике грыжа диска
Похороны
Неизвестно
15 гор.бол.г Москва
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