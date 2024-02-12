Головкин Иван
Место рожденияГагарино Епифановский рн Тульская обл
Дата рождения19.01.1916
Дата смерти06.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина Екатерина
г.Москва
Рождение ребёнка
07.04.1943
Дочь: Головкина Светлана
Мать ребёнка: Головкина Екатерина
г Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головкина Екатерина
Смерть
06.10.1981
г.Москва
Причина смерти: состояние после операции на позвоночнике грыжа диска
Похороны
Неизвестно
15 гор.бол.г Москва