Балясникова Авдотья
Место рождениядер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яшина Валентина
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Балясников Михаил
Рождение ребёнка
1928
Сын: Балясников Владимир
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1932
Сын: Балясников Виктор
Отец ребёнка: Балясников Михаил
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балясников Михаил
Смерть
1977
г.Новомосковск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости