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Балясникова Авдотья

Место рождения

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яшина Валентина

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Балясников Михаил

Рождение ребёнка
1928

Сын: Балясников Владимир

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
1932

Сын: Балясников Виктор

Отец ребёнка: Балясников Михаил

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балясников Михаил

Смерть
1977
г.Новомосковск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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