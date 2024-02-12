Балясников Владимир
Место рождениядер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Балясников Михаил
Мать: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кубань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
гНовомосковск Тульской обл
Причина смерти: онкология рак желудка
Похороны
Неизвестно
в больнице на операционном столе