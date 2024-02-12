Балясников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясников Владимир

Место рождения

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Балясников Михаил

Мать: Балясникова Авдотья

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кубань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
гНовомосковск Тульской обл
Причина смерти: онкология рак желудка
Похороны
Неизвестно
в больнице на операционном столе
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