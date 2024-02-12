Яшина (Балясникова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Балясникова) Валентина

Место рождения

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Балясников Михаил

Мать: Балясникова Авдотья

дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

гНовомосковск Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
гНовомосковск Тульской обл
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