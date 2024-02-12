Яшина (Балясникова) Валентина
Место рождениядер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Балясников Михаил
Мать: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
гНовомосковск Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
гНовомосковск Тульской обл