Балясников Виктор
Место рождениядер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Балясников Михаил
Мать: Балясникова Авдотья
дер.Воейково Веневского рн Тульской обл
Рождение ребёнка
10.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балясникова Мария
гНовомосковск Тульской обл
Рождение ребёнка
26.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балясникова Мария
гНовомосковск Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балясникова Мария
Смерть
Неизвестно
гНовомосковск Тульской обл
Причина смерти: Сердечный приступ