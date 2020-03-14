Балясникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балясников Виктор
гНовомосковск Тульской обл
Рождение ребёнка
26.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балясников Виктор
гНовомосковск Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балясников Виктор
Смерть
14.03.2020
гНовомосковск Тульской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома