Балясникова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясникова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.03.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балясников Виктор

гНовомосковск Тульской обл
Рождение ребёнка
26.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балясников Виктор

гНовомосковск Тульской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балясников Виктор

Смерть
14.03.2020
гНовомосковск Тульской обл
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
дома
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