Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
ИВ-1769 --- ИВ-1770 Дарья Андреева 31 ИВ-1771 Дарья Андреева 32 ИВ-1772 Дарья Андреева 32 ИВ-1773 Дарья Андреева 27 ИВ-1774 Дарья Андреева 26 ИВ-1775 Дарья Андреева 27 ИВ-1776 Афонасьева жена Дарья Ан... Показать все
Рождение ребёнка
1773
Сын: Назар Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
МК-1773, 1775 записи о рождении нет, МК-1774 такой книги нет ⛔ Ранее не было ИВ-1776 Назар 3 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Назар 7 ИВ-1781 Назар 8 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Назар 1782-4=1778
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ефросинья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ Ранее нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Евфросиния 4 ИВ-1781 Ефросинья 5 ИВ-1782 Ефросинья 6 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) дочьЕфросинья 5 ... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фёдор Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Федор 1 ИВ-1781 Федор 2 ИВ-1782 Федор 3 РС-1782, страница 1504 (ЯГРЕНЕВО) Федор 1782-3=1779 ИВ-1781 Федор 2 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Василей 3 месяца 1782-3 месяца=1782 МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины дер... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
Восприемник!!! МК-1808 У кого кто родился 12/12.10.1808 Той же вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая омолитвована и крещена свящ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефрем Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
Поручитель!!! МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова после умершаго к... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Калинин
ЯГРЕНЕВО СКОРЫНЕВО Восприемница!!! МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая к... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Калинин
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
1766-1772 брак не нашла
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно