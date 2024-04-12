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Василий Афанасьев

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1739 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Афанасий Калинин

Мать: Дарья Андреева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Василей 3 месяца 1782-3 месяца=1782 МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины дер... Показать все
Бракосочетание
03.05.1803

Жена: Параскева Никифорова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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