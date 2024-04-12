Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Василей 3 месяца 1782-3 месяца=1782 МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины дер... Показать все
Бракосочетание
03.05.1803
Жена: Параскева Никифорова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно