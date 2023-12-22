Параскева Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор Александров
Мать: не указана
ЧУБАРКА МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскев... Показать все
Бракосочетание
03.05.1803
Муж: Василий Афанасьев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно