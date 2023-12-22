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Параскева Никифорова

Место рождения

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор Александров

Мать: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЧУБАРКА МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскев... Показать все
Бракосочетание
03.05.1803

Муж: Василий Афанасьев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскевой первы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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