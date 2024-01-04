Никифор Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
БРАК ДОЧЕРИ МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Пара... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Никифорова
Мать ребёнка: не указана
ЧУБАРКА МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно