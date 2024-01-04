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Никифор Александров

Место рождения

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Пара... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЧУБАРКА МК-1803 03.05.1803 Того же уезда и вотчины деревни Ягренева крестьянской сын отрок Василий Афанасьев с девкою той же вотчины деревни Чубарки крестьянина Никифора Александрова дочерью Параскев... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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