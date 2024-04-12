Фёдор Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
МК-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779-1780 записи о рождении нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Федор 1 ИВ-1781 Федор 2 ИВ-1782 Федор 3 РС-1782, страница 1504 (ЯГРЕНЕВО) Федор 1782-3=1779 ИВ-1781 Федор 2 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Сын: Леонтий Фёдоров
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
МК-1802 28.07.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Офонасьева сын Леонтий 4 лет неизвестною болезнию
Рождение ребёнка
30.10.1800
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
МК-1800 30.10.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Афонасьева жена Федора Яковлева родила дочь Настасью которая крещена того же числа Восприемницей была деревни Збунова вдова Анна Федорова
Рождение ребёнка
01.08.1802
Сын: Евдоким Фёдоров
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
МК-1802 01.08.1802 Деревни Ягренева у крестьянина Федора Афонасьева жена Федора Яковлева родила сына Евдокима которой крещен того же числа Восприемником был той же деревни крестьянин Тимофей Иванов М... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1806
Дочь: Первая Дочь Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1808
Дочь: Вторая Дочь Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Феодосия Яковлева
МК-1808 У кого кто родился 12/12.10.1808 Той же вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая омолитвована и крещена священником Иаковом... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно