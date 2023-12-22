Леонтий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Фёдор Афанасьев
Мать: Федора Яковлева
МК-1802 28.07.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Офонасьева сын Леонтий 4 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
МК-1802 28.07.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Офонасьева сын Леонтий 4 лет неизвестною болезнию