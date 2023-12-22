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Леонтий Фёдоров

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Фёдор Афанасьев

Мать: Федора Яковлева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 28.07.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Офонасьева сын Леонтий 4 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 28.07.1800 Той же деревни у крестьянина Федора Офонасьева сын Леонтий 4 лет неизвестною болезнию
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