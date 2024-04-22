Первая Дочь Параскева Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПервая Дочь Параскева Фёдорова

Первая Дочь Параскева Фёдорова

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1806

Отец: Фёдор Афанасьев

Мать: Феодосия Яковлева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close