Первая Дочь Параскева Фёдорова
Место рождения
Дата рождения27.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
27.10.1806
Отец: Фёдор Афанасьев
Мать: Феодосия Яковлева
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно