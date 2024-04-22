Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Калинин

Мать: Дарья Андреева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО СКОРЫНЕВО Восприемница!!! МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close