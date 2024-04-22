Татьяна Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
ЯГРЕНЕВО СКОРЫНЕВО Восприемница!!! МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ягренева у крестьянина Федора Афанасьева жена Федора Яковлева родила дочь Параскеву, которая к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно