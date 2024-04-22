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Ефрем Афанасьев

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий Калинин

Мать: Дарья Андреева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова после умершаго к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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