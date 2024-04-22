Ефрем Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
Поручитель!!! МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова после умершаго к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно