Назар Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
МК-1773, 1775 записи о рождении нет, МК-1774 такой книги нет ⛔ Ранее не было ИВ-1776 Назар 3 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Назар 7 ИВ-1781 Назар 8 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Назар 1782-4=1778
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно