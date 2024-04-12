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Назар Афанасьев

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Афанасий Калинин

Мать: Дарья Андреева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1773, 1775 записи о рождении нет, МК-1774 такой книги нет ⛔ Ранее не было ИВ-1776 Назар 3 ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Назар 7 ИВ-1781 Назар 8 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) Назар 1782-4=1778
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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