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Ефросинья Афанасьева

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1741 г.р.

Мать

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Афанасий Калинин

Мать: Дарья Андреева

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ Ранее нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Евфросиния 4 ИВ-1781 Ефросинья 5 ИВ-1782 Ефросинья 6 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) дочьЕфросинья 5 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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