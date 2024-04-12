Ефросинья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Афанасий Калинин
Мать: Дарья Андреева
МК-1775 записи о рождении нет, МК-1776-1778 такой книги нет ⛔ Ранее нет ИВ-1777-1779 --- ИВ-1780 Евфросиния 4 ИВ-1781 Ефросинья 5 ИВ-1782 Ефросинья 6 РС-1782, страница 1503 (ЯГРЕНЕВО) дочьЕфросинья 5 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно