Улита Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Василий Евстафиев
Бракосочетание
24.01.1844 ст.
Муж: Спиридон Андреевич
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий и Карп Михайловы Малевы из Леднево, Вукол и Ларион Васильевы из Стрековца.
Рождение ребёнка
24.04.1845 ст.
Дочь: Мавра Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1846 ст.
Дочь: Матрона Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.
Сын: Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1856 ст.
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
20.08.1856 ст.
Дочь: Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Андреевич
Упоминание
1862
Упоминание в исповедной росписи 1862 года.
Смерть
Неизвестно