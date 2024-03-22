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Улита Васильевна

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Василий Евстафиев

Мать: не указана

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Муж: Спиридон Андреевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий и Карп Михайловы Малевы из Леднево, Вукол и Ларион Васильевы из Стрековца.
Рождение ребёнка
24.04.1845 ст.

Дочь: Мавра Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Андреевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1846 ст.

Дочь: Матрона Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Андреевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.

Сын: Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Андреевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1856 ст.

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Андреевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1856 ст.

Дочь: Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Андреевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание в исповедной росписи 1862 года.
Смерть
Неизвестно
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