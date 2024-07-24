Мария Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Евстафиев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Вукол Васильевич

Отец ребёнка: Василий Евстафиев

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Улита Васильевна

Отец ребёнка: Василий Евстафиев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ларион Васильевич

Отец ребёнка: Василий Евстафиев

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Муж: Василий Евстафиев

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно

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