Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Евстафиев
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Вукол Васильевич
Отец ребёнка: Василий Евстафиев
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Улита Васильевна
Отец ребёнка: Василий Евстафиев
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ларион Васильевич
Отец ребёнка: Василий Евстафиев
Бракосочетание
До 1830
Муж: Василий Евстафиев
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 42 года.
Смерть
Неизвестно