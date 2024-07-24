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Василий Евстафиев

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Евстафий Тихонов

Мать: Наталья Адрианова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Вукол Васильевич

Мать ребёнка: Мария Федорова

Поручитель
26.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе сестры Анны Евстафиевой и Сидора Иванова из Леднево.
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Улита Васильевна

Мать ребёнка: Мария Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Ларион Васильевич

Мать ребёнка: Мария Федорова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
До 1830

Жена: Мария Федорова

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 44 года.
Смерть
Неизвестно

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