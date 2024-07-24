Василий Евстафиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Евстафий Тихонов
Мать: Наталья Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Вукол Васильевич
Мать ребёнка: Мария Федорова
Поручитель
26.01.1821 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе сестры Анны Евстафиевой и Сидора Иванова из Леднево.
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Улита Васильевна
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Ларион Васильевич
Мать ребёнка: Мария Федорова
Бракосочетание
До 1830
Жена: Мария Федорова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 44 года.
Смерть
Неизвестно