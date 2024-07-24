Наталья Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1786 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Евстафиев

Отец ребёнка: Евстафий Тихонов

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 77 лет. Вдова.
Смерть
Неизвестно

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