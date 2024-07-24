Наталья Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафий Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Евстафиев
Отец ребёнка: Евстафий Тихонов
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 77 лет. Вдова.
Смерть
Неизвестно