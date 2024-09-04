Евстафий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафий Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Адрианова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Евстафиев

Мать ребёнка: Наталья Адрианова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Мальчишкова Анна Естафьева

Мать ребёнка: не указана

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Упоминание
1821
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Упоминается в метрической книге.
Смерть
До 1830

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