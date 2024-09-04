Евстафий Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Евстафиев
Мать ребёнка: Наталья Адрианова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Мальчишкова Анна Естафьева
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1821
Упоминается в метрической книге.
Смерть
До 1830