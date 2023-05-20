Анна Естафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.
Дочь: Акилина Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Стефанида Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Параскева Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Иванович
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Иванович
Смерть
Неизвестно