Анна Естафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Естафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
11.06.1830 ст.

Дочь: Акилина Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Стефанида Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Параскева Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Иванович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно