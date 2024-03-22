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Спиридон Андреевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.12.1813 ст.

Дата смерти

29.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1813 ст.

Отец: Андрей Никитин

Мать: Анна Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.12.1813 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Михаил Ларионов.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 5 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Жена: Улита Васильевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Дмитрий и Карп Михайловы Малевы из Леднево, Вукол и Ларион Васильевы из Стрековца.
Рождение ребёнка
24.04.1845 ст.

Дочь: Мавра Спиридоновна

Мать ребёнка: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1846 ст.

Дочь: Матрона Спиридоновна

Мать ребёнка: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.

Сын: Михаил Спиридонович

Мать ребёнка: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.01.1856 ст.

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.08.1856 ст.

Дочь: Наталья Спиридоновна

Мать ребёнка: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в исповедной ведомости.
Смерть
29.04.1885 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
02.05.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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