Спиридон Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1813 ст.
Дата смерти29.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1813 ст.
Отец: Андрей Никитин
Мать: Анна Гаврилова
Крещение
05.12.1813 ст.
Крестный отец Михаил Ларионов.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 5 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1844 ст.
Жена: Улита Васильевна
Свидетели Дмитрий и Карп Михайловы Малевы из Леднево, Вукол и Ларион Васильевы из Стрековца.
Рождение ребёнка
24.04.1845 ст.
Дочь: Мавра Спиридоновна
Мать ребёнка: Улита Васильевна
Рождение ребёнка
20.03.1846 ст.
Дочь: Матрона Спиридоновна
Мать ребёнка: Улита Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1848 ст.
Сын: Михаил Спиридонович
Мать ребёнка: Улита Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1856 ст.
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Улита Васильевна
Рождение ребёнка
20.08.1856 ст.
Дочь: Наталья Спиридоновна
Мать ребёнка: Улита Васильевна
Упоминание
1862
Упоминается в исповедной ведомости.
Смерть
29.04.1885 ст.
От старости.
Похороны
02.05.1885 ст.