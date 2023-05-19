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Андрей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Никита Кононов

Мать: Агафья Григорьева

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
04.02.1797 ст.

Жена: Анна Гаврилова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
03.11.1805 ст.

Сын: Мина Андреевич

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.12.1813 ст.

Сын: Спиридон Андреевич

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно
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