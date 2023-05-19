Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Никита Кононов
Мать: Агафья Григорьева
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
04.02.1797 ст.
Жена: Анна Гаврилова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Евдокия Андреева
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
03.11.1805 ст.
Сын: Мина Андреевич
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
04.12.1813 ст.
Сын: Спиридон Андреевич
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 46 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно