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Михаил Спиридонович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.11.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1848 ст.

Отец: Спиридон Андреевич

Мать: Улита Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.11.1848 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Ивана Григорьева Голененкова сын Игнатий и Константина Григорьева Архарова дочь Федосья.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание в исповедной росписи.
Рождение ребёнка
06.03.1877 ст.

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.

Дочь: Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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