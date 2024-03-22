Михаил Спиридонович
Место рождения
Дата рождения01.11.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1848 ст.
Отец: Спиридон Андреевич
Мать: Улита Васильевна
Крещение
05.11.1848 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Ивана Григорьева Голененкова сын Игнатий и Константина Григорьева Архарова дочь Федосья.
Упоминание
1862
Упоминание в исповедной росписи.
Рождение ребёнка
06.03.1877 ст.
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
09.10.1878 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.
Дочь: Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно