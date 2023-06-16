Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Спиридонович
Смерть
Неизвестно