Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Трофимовна

Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1881 ст.

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Спиридонович

Смерть
Неизвестно