Мелания Иванова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти13.02.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдакия Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
05.06.1841
Дочь: Акилина Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1843
Сын: Стефан Прохоров
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
07.01.1846
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
13.01.1847
Дочь: Ксения Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
09.02.1848
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
03.09.1850
Дочь: Елисавета Прохорова
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
06.08.1854
Сын: Максим Прохоров
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сергей Прохоров
Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев
Смерть
13.02.1880
Причина смерти: от головной боли
Похороны
15.02.1880