Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Иванова

Мелания Иванова

Место рождения

Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

13.02.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Бракосочетание
1839

Муж: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдакия Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1841

Дочь: Акилина Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1843

Сын: Стефан Прохоров

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1846

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1847

Дочь: Ксения Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Елисавета Прохорова

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1854

Сын: Максим Прохоров

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сергей Прохоров

Отец ребёнка: Круглов Прохор Алексеев

Смерть
13.02.1880
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от головной боли
Похороны
15.02.1880

Мы используем куки для улучшения работы сайта.