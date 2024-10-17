Елисавета Прохорова
Место рождения
Дата рождения03.09.1850
Дата смерти18.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850
Отец: Круглов Прохор Алексеев
Мать: Мелания Иванова
Крещение
05.09.1850
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же жеревни крестьянка Настасья Захарова
Смерть
18.10.1853
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
20.10.1853