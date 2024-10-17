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Елисавета Прохорова

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.09.1850

Дата смерти

18.10.1853

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850

Отец: Круглов Прохор Алексеев

Мать: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
05.09.1850
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же жеревни крестьянка Настасья Захарова
Смерть
18.10.1853
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
20.10.1853

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