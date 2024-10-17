Круглов Прохор Алексеев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Алексей Михайлов
Мать: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Бракосочетание
10.12.1829
Жена: Акилина Прохорова
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1839
Жена: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдакия Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1841
Дочь: Акилина Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
20.07.1843
Сын: Стефан Прохоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1846
Дочь: Татьяна Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1847
Дочь: Ксения Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1848
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
03.09.1850
Дочь: Елисавета Прохорова
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1854
Сын: Максим Прохоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сергей Прохоров
Мать ребёнка: Мелания Иванова
Смерть
Неизвестно