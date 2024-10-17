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Круглов Прохор Алексеев

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Алексей Михайлов

Мать: Елена Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Бракосочетание
10.12.1829

Жена: Акилина Прохорова

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1839

Жена: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдакия Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1841

Дочь: Акилина Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1843

Сын: Стефан Прохоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1846

Дочь: Татьяна Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1847

Дочь: Ксения Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1848

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Елисавета Прохорова

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1854

Сын: Максим Прохоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Сергей Прохоров

Мать ребёнка: Мелания Иванова

Смерть
Неизвестно

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