Ксения Прохорова
Место рождения
Дата рождения13.01.1847
Дата смерти08.04.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1847
Отец: Круглов Прохор Алексеев
Мать: Мелания Иванова
Крещение
15.01.1847
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: Волоколамской округи деревни Ворсина шурин его крестьянин Ефрем Иванов и деревни Клишина крестьянини Федора Григорьева жена Васса Николанва
Смерть
08.04.1847
Причина смерти: от кори | от кори
Похороны
10.04.1847