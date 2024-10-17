Ксения Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Прохорова

Ксения Прохорова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.01.1847

Дата смерти

08.04.1847

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1847

Отец: Круглов Прохор Алексеев

Мать: Мелания Иванова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
15.01.1847
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: Волоколамской округи деревни Ворсина шурин его крестьянин Ефрем Иванов и деревни Клишина крестьянини Федора Григорьева жена Васса Николанва
Смерть
08.04.1847
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от кори | от кори
Похороны
10.04.1847

Мы используем куки для улучшения работы сайта.