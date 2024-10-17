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Максим Прохоров

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1856 г.р.
1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854

Отец: Круглов Прохор Алексеев

Мать: Мелания Иванова

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
08.08.1854
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: деревни Карякина крестьянин Афанасий Андреев и деревни Клишино крестьянкм Наталья Захарова
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Дарья Егорова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.04.1893

Жена: Параскева Алексеева

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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