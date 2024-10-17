Максим Прохоров
Место рождения
Дата рождения06.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1854
Отец: Круглов Прохор Алексеев
Мать: Мелания Иванова
Крещение
08.08.1854
восприемники: деревни Карякина крестьянин Афанасий Андреев и деревни Клишино крестьянкм Наталья Захарова
Бракосочетание
25.01.1874
Жена: Дарья Егорова
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
11.04.1893
Жена: Параскева Алексеева
Смерть
Неизвестно