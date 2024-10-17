Акилина Прохорова
Место рождения
Дата рождения05.06.1841
Дата смерти20.06.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841
Отец: Круглов Прохор Алексеев
Мать: Мелания Иванова
Крещение
07.06.1841
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянская жена Настасья Захарова
Смерть
20.06.1841
Причина смерти: колики | от колики
Похороны
22.06.1841