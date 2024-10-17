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Акилина Прохорова

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

05.06.1841

Дата смерти

20.06.1841

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1841

Отец: Круглов Прохор Алексеев

Мать: Мелания Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
07.06.1841
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянская жена Настасья Захарова
Смерть
20.06.1841
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: колики | от колики
Похороны
22.06.1841

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