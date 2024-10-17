Татьяна Прохорова
Место рождения
Дата рождения07.01.1846
Дата смерти21.01.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1846
Отец: Круглов Прохор Алексеев
Мать: Мелания Иванова
Крещение
09.01.1846
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянина Федора Григорьева жена Васса Николаева
Смерть
21.01.1846
Причина смерти: от поноса | от поноса
Похороны
23.01.1846