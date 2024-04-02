Охотников Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Охотников Егор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Охотников Яков Иванович

Мать ребёнка: Охотников Андреева

Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
1899

Сын: Охотников Василий Иванович

Мать ребёнка: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семзикеева Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
14.07.1924

Сын: Охотников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Охотников Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Охотников Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотников Андреева

Смерть
Неизвестно
умер до рождения Анны
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