Охотников Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охотников Егор Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1894
Мать ребёнка: Охотников Андреева
Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
1899
Сын: Охотников Василий Иванович
Мать ребёнка: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семзикеева Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
14.07.1924
Сын: Охотников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Охотников Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охотников Андреева
Смерть
Неизвестно
умер до рождения Анны