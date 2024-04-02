Охотников (Агрипина) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1894
Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров
Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
1899
Сын: Охотников Василий Иванович
Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Семзикеева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров
Рождение ребёнка
14.07.1924
Сын: Охотников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулякова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно