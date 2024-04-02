Охотников (Агрипина) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников (Агрипина) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Охотников Яков Иванович

Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров

Нижние Тимерсяны
Рождение ребёнка
1899

Сын: Охотников Василий Иванович

Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Семзикеева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров

Рождение ребёнка
14.07.1924

Сын: Охотников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулякова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Охотников Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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