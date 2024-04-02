Семзикеева (Охотникова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Охотников Иван Егоров
Мать: Охотников Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семзикеев Алексей Сергеевич
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семзикеев Павел Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семзикеев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности